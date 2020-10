GALERII | Jõgeva koguduse jumalateenistusel käis täna 30 inimest

Jõgeva kogudus sattus avalikkuses luubi alla, kuna valitsus plaanib järgmise aasta eelarvest anda ametlikult 44 liikmega kogudusele miljon eurot.

Möödunud nädalal selgitas Jõgeva vallavolikogu esimees ja riigikogu liige Aivar Kokk ERRile, et kogudus ei mahu hästi praegusesse majja ära.

"Maja ei ole tänaseks üldse suur," sõnas Kokk toona. "Et kui pühapäeval sinna lähete, siis saal on servini rahvast täis."

Jõgeva vallavolikogu liige riigikogulane Aivar Kokk (Isamaa) rääkis neljapäeval Delfile, et plaan on ehitada kogukonnakeskus, kus saavad koos käia ka eakad ja puudega inimesed, korraldatakse kontserte, peetakse pulmi ja matusetalitusi.

"Kuna ehitus on koguduse maal, siis käib jutt nimetuse poolest kirikust. Ehitusprojekti peal on kirjas, et see on multifunktsionaalsete lahendustega kogukonnakeskus. Seal on ka õue- ja puhkealade rajamine kirjas," sõnas Kokk.

Kokk ütles, et riigihanget keskuse ehitamiseks pole veel välja kuulutatud ja seega pole ka teada, kui palju see võiks maksma minna. "Tõenäoliselt miljoni euro ringi see jääbki," ütles ta.

EELK Jõgeva kogudus on viimastel aastatel saanud riigilt ligi pool miljonit eurot.

2017. aastal sai kogudus 40 000 eurot n-ö riigieelarve katuserahadest, andjaks oli Isamaa erakond. 2019. aasta riigieelarvest andis valitsus kogudusele 400 000 eurot.