GALERII | Hollandis õppivad Eesti noored kogunesid saatkonna ette EKRE vastu protestima

Meeleavalduse korraldanud noored sõnasid, et soovivad pärast õpinguid ja kogemuste hankimist kodumaale naasta, aga kardavad, et sellist Eestit, kust nad maailma avastama läksid, varsti enam ei ole, ja et nad ei ole oma kodus enam teretulnud.

Samuti ajendas neid protestima mure oma lähedaste, perede ja sõprade turvalisuse pärast. Kardetakse, et EKRE näol tahetakse võimule lasta inimesed, kes ei arvesta Eestis vähemustega ja võivad muuta nende jaoks olukorra veel hullemaks.

Noored tunnistavad, et hetkel Hollandis elamine on privileeg, isegi kui sellega kaasneb laenude võtmine ja õpingute kõrvalt töö rügamine. Küll aga tunnevad nad, et see privileeg kohustab neid protestima.