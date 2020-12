FOTOLUGU: Vaata, kuidas on muutunud Eesti jõulukuused saja aastaga

Iseenesest on tegu vana traditsiooniga, mil pole kristlusega seost. Kuusk oli vanade germaanlaste jaoks viljakusesümbol ning kuna rahvalikud jõulukombed on paljuski paganlikud, siis on ka jõulukuusk üks nendest, mis levis eelkõige saksa kultuuriruumis. Nii jõudis jõulukuusk ka meie maale. Esimesed teated jõulukuusest Raekoja platsil leiab 15. sajandist, kuid see ei välista, et kuuse-traditsioonid siinmail pole vanemad kui esimesed teada olevad kirjalikud allikad.

Üldiselt on jõulukuuske siiski kombeks seostada luterlastega ning levinud on legendid isegi sellest, et jõulukuuse idee olla pähe tulnud Martin Lutherile. See ei pea paika ning on raske tagantjärele selgitada, milline oli tema tegelik suhtumine kuuske. Kuid palju hilisematel kujutistel on harjutud Martin Lutheri perekonda kujutama jõulukuusekesega laual.

Esimesed kodused kuused olidki nii väikesed, et neid sai söögilauale panna. Ka kõige varasemad kuuseehted olid söödavad: õunad ja küpsetised. Lisaks riputati kuuskedele küünlaid. Kuuseehted hakkasid levima 17.-18. sajandil ning selleni viis ühel ikalduseaastal olemata jäänud õunasaak. Saksamaal Thüringenis on Lauscha klaasipuhujate linn, mille asukad on kindlad, et esimesed klaasehted valmistati just nende juures. Lisaks hakati valmistama ka messingist kujukesi (soovitatavalt ingleid) ja ülekuldama käbisid. Sellegipoolest olid veel 20. sajandi esimeses pooles lihtsa inimese peamiseks kuusekaunistuseks küünlad.

Jõulukuused ja nende ehted levisid 19. sajandi algusest ka teistesse maadesse: Kesk-Euroopa katoliiklikesse piirkondadesse, Ameerikasse, Venemaale. Rikastes kodudes oli auasjaks riputada kuusele kõige kallimad ehted ja puistata need üle hõbeniidiga. Aga 20. sajandi algul hakkas moodi minema ka minimalism. Ja kuna nendele aastatele oli omane pöörane tehnikaareng, siis hakkasid sakslased näiteks valmistama laevakeste- ja dirižaablite-kujulisi kuuseehteid. Seevastu Vene Impeeriumis, mille koosseisus me toona olime, läksid moodi klaasist kerad, käbid ja purikad, aga ka näiteks riidest tehtud mänguasjad ja paberimassist tehtud ehted, mis meile seonduvad pigem Nõukogude perioodi varasemate kümnenditega. Ameeriklased samal ajal ujusid vastuvoolu ning ehtisid 20. sajandi algul oma kuuski õunte ja maisiteradega. Angloameerika traditsioonis on oluline riputada kuuskedele ka võluri-kujusid, mis uskumuse kohaselt pidavat aitama kurjad vaimud eemal hoida.