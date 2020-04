FOTOD | Võtkem šnitti: Paide tänavad õpetavad liiklejaid kahemeetrist vahemaad pidama

Algatus selliseks tegutsemiseks tuli ühe aktiivse linnakodaniku poolt - nii ütles Delfile Siret Pihelgas, kes täidab Paide abilinnapea positsiooni planeeringu- ja ehitusvaldkonnas.

"Kohalik elanik märkas kodus Facebook'is istudes, et Iirimaal on tehtud tänavatele samalaadsed märgistused. Ta saatis selle postituse mulle, mispeale mõtlesime, et meil võiks ju ka nii teha," märkis Pihelgas. Ta lisas, et linlased hoiavad küll tänavail kenasti vahemaad, ent kahemeetrise distantsi hoidmise kinnitamine alateadvusesse ei tee praeguses olukorras vast paha.

Tänaseks õhtupoolikuks saadakse kergliiklus- ja kõnniteede märgistamisega ühele poole ning märke tehakse üle linna kokku sajakonna ringis.

Mujal Eestis sellist aktsiooni teadaolevalt veel pole käiku lastud, küll on aga märgatud sarnaseid kujutisi kauplustes ning nende ümbruses.