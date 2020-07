FOTOD | Võrumaal algasid piiriehitustööd

Siseminister Mart Helme ütles, et riik peab käituma riigina ning üks selle olulisemaid tunnuseid on piir. „Piiriehitustööde reaalne algus on oluline vahefiniš, mille järel saame Eestile vormistada nähtava ja paremini kaitstava piiri,“ märkis ta.

Kagupiiri taristu esimese ehitusetapi töid teostavad kahasse AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra. Ehitustööde käivitamisel kinnitas GRK Infra tegevjuht Tarvi Kliimask, et ehituse ettevalmistused ja projekteerime on kulgenud plaanipäraselt. „Täna alustame esimese juurdepääsutee ehitusega, mis loob võimaluse ehitustehnika ja materjalidele ligipääsuks rajatavale piirilõigule,“ rääkis Kliimask.

Piiritaristu ehitustööd hõlmavad patrull- ja ligipääsuteede, viivitusaia, seiresüsteemide valmiduse ja muu kaasneva rajamist. „Täna on maismaapiiri 136 kilomeetrist valveseadmetega kaetud üksnes kümnendik ning suurem osa igapäevatööst piiri valvamisel tehakse jalgsipatrullides. Välispiiri kilomeetreid on aga nii piisavalt palju, et üksnes inimsilm iga meetrit valvata ja jälgida ei jõua ning vaja on kaasaegset tehnilist tuge,“ rääkis PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev.

Praeguse prognoosi kohaselt kulub 23,5 kilomeetrile piiritaristu väljaehitamiseks hinnanguliselt umbes kuni kolm aastat.

Belitšev lisas, et lähiajal kuulutab PPA välja uue riigihanke järgmise piirilõigu ehitaja leidmiseks ning kui kõik kulgeb plaanipäraselt, saab ehitustöödega edasi minna juba järgmisel aastal. „Piiriehitustööd on jagatud mitmeks etapiks, et tagada pakkujatele hankes osalemiseks võrdsemad võimalused ning kindlustada, et tööd oleks ehitajale jõukohased ning püsiks planeeritud ajakavas,“ põhjendas piirivalvejuht.