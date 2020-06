FOTOD | Virgot Rägastiku mälestusteenistusele eelneb ühissõit tsiklikolonnis

Kui endist kaitseliitlast mälestav üritus algab täna kell 12 Sangastes, Püha Andrease kirikus, siis sellele eelnevalt korraldati Rägastikule austuse avaldamiseks ühine sõit marsruudil Urge-Rapla-Vändra-Viljandi-Pikasilla-Sangaste. Sõit sai alguse varasel hommikutunnil: kogunemine algas kell 7 ning mälestusretkele asuti kell 7.30.

Sündmuse on ette võtnud Facebook'i grupi "ÜhisSõit" liikmed, mille liige Ivo Pill kavatseb lõunatunnil ka mälestusteenistuse läbi viia.

Taustast

Virgot Rägastik suri möödunud nädalavahetusel, mil asus Lihula lähistel asuvat tanklat ramminud Mikk Tarrastet - viimane avas tema pihta tule, kustutades seeläbi mehe eluküünla.

Rägastik edastas Tarraste liikumissuunast infot politseile. Samal ajal jõudis ta trükkida ka sõpradele ühisvestluses, et ta oli parasjagu joodikut taga ajamas. See vestlus jäi Rägastikule viimaseks.

Virgot Rägastik oli kaitseliitlane. Riigikogu riigikaitse komisjoni esimees Andres Metsoja on maininud, et tänavuse võidupüha raames on Eesti kangelaseks just Rägastik, kes otsustas saatuslikuks saanud ööl oma kodanikukohust täita, jälitades liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkunud isikut.