FOTOD | Viljandis suleti ohtliku kuuse tõttu raudteeülesõit

Toimetas: Kadi Raal reporter-toimetaja RUS

Kella ühe paiku päeval said päästjad teate, et Viljandis Paala teel Paala raudteeülesõidu lähistel on tee ääres ohtlik puu, mis võib kukkuda elektriilindele ja sõiduteele.