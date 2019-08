FOTOD | Viljandis peeti omamoodi laulu- ja tantsupidu

Toimus ka heategevuslik käsitöölaat puuetega inimeste toetuseks, kust huvilised said osaleda säästva eluviisi töötubades.

AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno sõnul on laulupidu mõeldud kõigile. „Erivajadusega inimesed on osa meie rahvast ja nad soovivad olla osa kogukonnast. Võimalus esineda Viljandi laululaval suurele publikule ning jõuda veebiülekande kaudu vaatajateni üle Eesti annab erivajadusega inimestele võimaluse kogeda tõelist laulu- ja tantsupeo tunnet. See pidu ühendab ja lähendab. Iga erivajadusega inimene saab end tunda võrdväärse kogukonna liikmena ning osaleda kultuuri loomises.“

Tänavune pidu oli pärimusmuusika temaatiline, sellest lähtudes koostati ka repertuaar ja loodi peo meelsus. Muusikutena astusid üles Kulno Malva ja Janne Suits ning TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengid. Esinesid veel Heidy Tamme ning Stefan.

Peol oli ka viipekeele tõlge ning esinesidKaie Segeri tantsurühmad: ratastoolis linetantsijate grupp "Silver wheels" ja Vaegkuuljate liidu tantsugrupp "KÕKU".

Laulupeo eel ja ajal toimus erivajadusega inimeste valmistatud käsitöö laat ja sai osaleda säästva käsitöö töötubades. Kaunistati tekstiilivärvidega riidekotte ja T-särke ning valmistatakse ehteid.