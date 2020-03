FOTOD | Viljandis juba kontrollitakse, et suured kambad koos ei käiks

Abilinnapea ja kohaliku kriisimeeskonna juhi Kalvi Märtini sõnul on peamiselt probleemiks noortekambad, kes ei pea kogunemiskeelust kinni.

"Oleme saanud infot tähelepanelikelt linnakodanikelt, politseilt ja ka ise näinud, et parkides ja kaubanduskeskuste lähistel kogunevad seltskonnad, kes pole kogunemispiirangust kuulnud või väldivad seda meelega. Selline käitumine on ohtlik, vastutustundetu ja lükkab edasi aega, kui saame eriolukorra lõpetada," ütles Märtin ning lisas, et kogunemispiirangust peavad kinni pidama kõik, mitte ainult noored.

Alates teisipäevast kontrollivad kogunemispiirangust kinnipidamist kaks linnaametnikku, kes käivad läbi peamised kogunemiskohad. Ametnikud selgitavad inimestele eriolukorda ja seda, miks on oluline seltskondadena kogunemisi vältida. Seltskondadest, kes keelduvad laiali minemast, teavitatakse politseid.

Abilinnapea sõnul on kontrollkäikude tegemine äärmuslik meede ja eelkõige peaksid inimesed ise kogunemiste vältimist tõsiselt võtma. "Siin on ka üleskutse vanematele. Selgitage oma lastele, et praegusel ajal ei saa kambakesti koos liikuda ega kokku saada. Tegemist on eriolukorraga ja me lihtsalt peame sellest reeglist kinni pidama," ütles Märtin.

Kuigi politseinikud on olukorral silma peal hoidnud juba ligi nädal, siis esimene ühine reid koos linnavalitsuse ametnikega läks hästi. Linnapilt oli üldjoontes rahulik, aga siiski inimesi liikus ja neile tehti vajadusel ka selgitustööd.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!