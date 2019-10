FOTOD | Viljandis avati Eesti suurim pumptrack

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on projekt ideaalne näide kohaliku kogukonna, ettevõtjate, eraisikute ning linna vahelisest koostööst.

Raja ehitamise idee sai alguse kohalikest ettevõtjatest, kes soovisid oma lastele pakkuda võimalust nautida pumptrackii nende kodulinnas. Koostöös linnaga leiti rajale sobiv asukoht ning ideed tutvustati ka Viljandi Rotary klubile. Edaspidi hakkas klubi projekti eestvedajaks. Kohalike ettevõtjate toel saadi kokku vajalik eelarve. Kokku toetas raja valmimist 45 kohalikku ettevõtet ja eraisikut.

"Viljandi võib Eesti suurima trikiraja üle uhke olla, sellised rajad on noortele väga head. Noori on vaja üha enam liikuma saada ning sellised lahendused toovad noored välja aktiivselt aega veetma," ütles raja avamisel kohal olnud kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe.

Pumptrack sobib nii sportimiseks kui ka vaba aja veetmiseks ehk täidab nii mänguväljaku kui ka spordiväljaku funktsiooni. Rada sobib kasutamiseks nii väikelastele kui ka seenioritele ning seda olenemata nende oskustasemest.

Pumptrack on spetsiifilne rada, mis koosneb kurvidest ja lainetest, mille abil on võimalik pumbata kiirust. Kehamassi õige liigutamise tulemusena tekitab see üha suurenevat hoogu.