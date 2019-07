FOTOD | Viljandimaal sattus kolm autot avariisse

Esialgse info põhjal tabas Viljandi poolt tulnud järelhaagisega Peugeot'd juhtinud 43aastast meest roolis terviserike ning ta vajus autoga vastassuunavööndisse.

Talle vastu tulnud Škodat juhtinud mees jõudis autoga tee äärde võtta, pidurdada ning kokkupõrget vältida.

Samas ei jõudnud reageerida Škoda taga sõitnud veok ning Peugeot põrkas sellega kokku. Selle tulemusel vajus auto kummuli tee äärde kraavi.

Veok sõitis omakorda tagant sisse Škodale.

Sündmuskohal töötanud politseinikud selgitasid, et Peugeot'd juhtinud mees oli kaine. Autojuht selgitas ise, et tal hakkas roolis olles halb ning seda ilmselt põhjusel, et vajaminev insuliinisüst oli tegemata. Kiirabi viis mehe haiglasse, et teda seal veidi turgutada.

Nii Škoda kui ka veoki juhid viga ei saanud.

Juhtumi lahendamisega tegeleb edasi kindlustus.

Politsei toonitab, et halva enesetunde korral, olgu põhjus selleks milline tahes, tuleb sõiduk igal juhul peatada. „Arvestades praegust kuumalainet, võib tervis nõrgeneda igaühel. Hinnake igal sõidumeetril oma tervislikku seisundit, varuge autosse joogivett ning peatage sõiduk kohe, kui tunnete end halvasti. Muul juhul on risk avariiks liigagi kõrge ning see ei pruugi lõppeda ei teile ega teistele nii õnnelikult kui antud korral imekombel läks,“ sõnas politsei.