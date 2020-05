FOTOD | Viljandimaal põleb mets, tuli põletas läbi ka elektriliine

Täna kell 10.23 sai häirekeskus teate, et Viljandimaal Mulgi vallas Sudiste külas põleb mets.

Päästjate kohale jõudes põles umbes 600 ruutmeetri ulatuses metsa, kuid laienes edasi paarile hektarile. Kustutama asuti kolme tulepesa ning töö muudab keeruliseks tugev tuul.

Olukorra muutis algul keerulisemaks ka see, et tuli põletas läbi elektriliine. Nii tuli päästeoperatsiooni kaasata ka elektrikud. Lisaks Viljandimaa päästjatele on sündmuskohal ka Pärnumaa ja Valgamaa päästjad.