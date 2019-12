FOTOD | Viljandi vallas hukkus tulekahjus inimene, elumaja põles lahtise leegiga

Kell 6.53 sai Häirekeskus teate, et Viljandi vallas, Saarepeed külas põleb eluhoone. Päästjate saabudes oli tulekahju leegid levinud katusest väljas. Koheselt alustasid päästjad tulekahju kustutamist ja hoonest võimalike kannatanute otsinguid. Kell 8.29 leidsid päästjad hoonest 58 aastase mehe surnukeha.

Tulekahju tekkepõhjused on selgitamisel, kuid teada on, et tulekahju sai alguse samast ruumist, kust leiti ka hukkunu.

Sellel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud 34 inimest.

