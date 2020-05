FOTOD | Viljandi lossimägede nõlval alustasid tööd looduslikud muruniitjad

Kokku on lambaid 15, neist kaheksa on talled. Neil on piisavalt söögipoolist ning kui peaks tulema väga kuum suvi, on nende aias ka puid, kuhu varju pugeda.

Lambaid saab uudistada lossimägede nõlval sügise alguseni.

Lambad on selles rollis olnud juba mitu head aastat. Viljandi linnavalitsus sai 2017. aastal keskkonnaametilt loa eeldusel, et linn loob selleks sobilikud tingimused.