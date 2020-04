FOTOD | Viljandi linnas algasid ulatuslikud ehitustööd

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul algas ehitus plaanipärselt ning koroonaviirusest tingitud eriolukord tööde tegemist ei takista. "Kõik ettevalmistused on tehtud. Töövõtja Tallinna Teede AS on meile kinnitanud, et eriolukorra meetmed ehitamist ei takista, sest ehitusplatsil tegutsevad töölised enamasti üksteisest eraldi. Kinnitus ehitustööde lubamiseks on saadud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist," rääkis linnapea. Ta lisas, et eriolukorra tingimustes on oluline, et jätkaksime võimalikult palju tavapäraste tegevustega ning ei jätaks katki planeeritud investeeringuid. "Just selliste suurte taristuprojektide kaudu aitame turgutada meie majandust," ütles Timpson.

Tööde esimene etapp kestab 30. märtsist kuni 18. juunini ja puudutab Tallinna ja Vaksali tänavat ning Tasuja puiesteed, kus tehakse algust kõnniteede, sõidutee ja trasside ehitusega. Vaksali tänaval on tööde esimeses etapis kavas Tasuja-Kaalu lõigu ehitus spordihoone poolses küljes. Tallinna tänava vanalinna poolne kõnnitee valmib aprilli lõpuks, kaubamaja poolse kõnnitee ehitus algab mai keskel ja see valmib juuni lõpuks. Sõidutee ja trasside ehitus kestab aprilli keskpaigast kuni augusti lõpuni.

Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine läheb maksma 3,1 miljonit eurot ja seda toetab 2,72 miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fond.