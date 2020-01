FOTOD | Viimsi valla uueks vallavanemaks valiti Illar Lemetti

Koalitsioon esitas vallavanema kandidaadiks Illar Lemetti, kes kogus salajasel hääletusel 12 poolthäält. "Viimsi vallal on visioon olla parima elukeskkonnaga omavalitsus Eestis. Soovin oma ametikohal teha kõik selleks, et see nii ka oleks," sõnas vallavanemaks valitud Illar Lemetti.

Lemetti koordineerida on valla üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, arengukavad, finantsstrateegia ja valla eelarve.

Vallavolikogu esimehe Taavi Kotka sõnul on Lemettil hea varasem juhtimiskogemus avalikust sektorist ning ta mõistab, kuidas valda efektiivselt juhtida. Kindlasti ei saa tal kerge olema, kuna hetkel on Viimsis palju olulisi teemasid, millega tuleb tegeleda, aga usun, et tema konstruktiivsus ja töökogemus tulevad otsuste tegemisel kasuks ja ta saab vallavanema ametis hästi hakkama.

„Isamaa ootused vallavanemale on kõrged. Sellel võimukoalitsioonil on jäänud valitseda vähem kui kaks aastat. Vallavanema peamised pingutused ja energia peaksid olema suunatud koalitsioonilepingus kokkulepitud investeeringute ning valimislubaduste elluviimisele,“ ütles Jan Trei (Isamaa), kes on Viimsi koalitsiooni aseesimees ning volikogu liige.

Endine kantsler

Lemetti oli kuni viimase ajani ametis maaeluministeeriumi kantslerina, kus ta heitis valgust toonase ministri Mart Järviku küsitavatele võtetele. Järvik kaotas ministrikoha, valitsus sundis lahkuma ka vilepuhujana tegutsenud Lemetti.

Eelmine Viimsi vallajuht Laine Randjärv pidi oma ametist loobuma pärast seda, kui otsustas vallandada Viimsi kooli juhi. Hiljem, asjaolude selginedes muutuis ta oma otsust ja ennistas koolijuhi ametisse, ent tormakas käitumisviis võttis siiski töö nii Randjärvelt kui ka vallas hariduse valdkonda ohjanud abivallavanem Georg Aher.