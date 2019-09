FOTOD | Viimsi vald oli sunnitud ise Heldri tee mullahunnikust lahti saama

Eile kirjutas Delfi, kuidas Haabneemel terroriseerib Margus Valdese ettevõte kohalikke, rajades kõnniteedele takistusi, nagu mullahunnik ja betoonplokid.

Et tegemist on Heldri elamupiirkonna ühe ligipääsuteega, mis ühendab valla keskust rajooniga, on see läbikäik sealt kohalike jaoks väga oluline.

Viimsi valla avalike suhete juhi Rain Resmeldt Uuseni sõnul käib valla ja ettevõtte juristide vahel hetkel antud läbikäigu osas vaidlus. "Üks inimene arvab, et see on eramaa ja tahab seda sulgeda. Tegelikult peab see tee olema läbitav," ütles Uusen eile Delfile.

Keeruliseks teeb vaidluse asjaolu, et Heldri kinnistute vahele jäävad sõiduteed, alates blokeeritud kõnniteelõigust, kuuluvad rajooni välja arendanud Morrison Investile, kes omal ajal kinnistuid müüdes teed endale jättis. Nüüd tahab ta oma kiusuga vallale oma kinnistu väärtust näidata.

Üleeile paigaldati teelõigule betoonplokid, mille vald hilisõhtul eemaldas.

Eile lasi Valdes tuua teed blokeerima mullahunniku. Viimsi valla järelevalveinspektor andis kella kaheksani õhtul aega, et ettevõtja ise ohu teelt likvideeriks.

"Juhul kui mullahunnik ei ole tähtajaks tee pealt ära viidud rakendab Vallavalitsus ohu kõrvaldamiseks asendustäitmist," ütles Kübarsepp.

Morrison Invest ei liigutanud lillegi. Vald hakkas peale tähtaega ise mullahunnikut likvideerima. Nende tööde tegemisega kaasnevad kulud nõuab vald Morrison Investilt sisse.