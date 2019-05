FOTOD | Viimased Haapsalu linnuse ehitusega seotud kaevetööd tõid päevavalgele 400 aasta vanuse tulirelva

Suurtükk tuli päevavalgele Haapsalu toomkiriku vana käärkambri otsaseina juurest, kõigest 50 cm sügavuselt, rootsiaegse munakivisillutise pealt. Seal paiknes tänaseks hävinud kiriku kellatorn. Inventarinimistute põhjal hoiti kellatornis 17. sajandil relvi ja muud varustust, 1664. aastal oli selliseid relvi seal kaks tükki, mis tähendab, et üks on veel leidmata.

Haapsalu linnuse arheoloogia ja ekspositsiooni projektijuht Jaak Mälli sõnul on leitud tulirelva raud sileraudne, kaliibriga 30 mm. Raud ise on 150 cm pikk ja leiu esmase ülevaatuse tulemusena tundub, et kuul on siiamaani rauas.

1989. aastal avastati pealinnuse varemetes Arsenalitoast sadu suurtükikuule, suurtükke ja nende osi, arkebuuside raudu, ammunooleotsi, hellebarde ja piigiotsikuid. Nende hulgas oli ka ühe sarnase, kuid veidi suurema kambersuurtüki raud. Rohkem selliste relvade leide Eestist teada ei ole.

Kaks aastat kestnud ehitus- ja konserveerimistööd Haapsalu pealinnuses on jõudmas lõpusirgele. 28. juunil avatakse seal kaasaaegne keskaja ajalugu käsitlev muuseum.