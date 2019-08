FOTOD | Viikingipaat ristiti Hõbelinnuks ja tegi esimese meresõidu

On ilus ja sümboolne, et paat valmis just mõni päev enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva. “Hõbelind on ilus kingitus Eesti riigile ja meie mereäärsele linnaosale,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Paat on valminud kogenud viikingilaevade ehitaja Anti Kreemi käe all ja oma panuse viikingipaadi ehitamisse andsid ka Noorte Kotkaste Tallinna maleva Mererühma noored ja teised abilised.

"Viikingipaadi ehitus on hea näide, kuidas koostöös Pirita tegusa kogukonnaga saab idee tegelikkuseks. Tunnen selle üle suurt uhkust,” sõnas Liinat.

Paadimeister Anti Kreem on viikingipaate ehitanud kümne ringis. Ta tunnistas, et sellise paadi ehitamine on kõva töö, aga ka suur rõõm. “Paadi ehitamine on loominguline töö nagu skulptuuri tegemine,” võrdles ta.

Hõbelind tegi esimese reisi Pirita rannast ümber muuli ja sildus Pirita linnaosa valitsuse juures. Paat antakse kasutada sõudmise ja purjetamise õppimiseks Tallinna maleva Mererühma noorkotkastele.

Hõbelind on 6,5 meetrit pikk ja mahutab 6-7 inimest.