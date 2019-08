FOTOD, VIDEO ja BLOGI | Helmed üritasid peatada Elmar Vaheri töölepingut. Vaheri sõnul võltsiti dokumendil kantsleri allkirja

Vaher andis kell 19 ka pressikonverentsi, kus ütles, et siseministri käskkirjal olevat olnud võltsitud allkiri. Nimelt oli seal kantsler Lauri Lugna nime kohal kirjutatud sõnaühend "allkirjastatud digitaalselt," ehkki Lugna ei olnud allkirja andnud.

Hiljem tuli välja, et tegemist oli dokumendi projektiga. "Kantslerile teadaolevalt on tegemist dokumendi projektiga. Kuna dokumendil puudub ajatempel, siis ei saa seda pidada ka võltsinguks," teatas siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Karel Hanni.

Hanni ütles, et on tavaline praktika koostada dokumendi projekt, kuhu lisatakse märge, nagu oleks ametnikud selle allkirjastanud.

Ka riigiprokuratuur võttis seisukoha, et tegemist ei olnud dokumendivõltsimisega.

"Kellegi nime juurde kirjutatud sõnad „digitaalselt allkirjastatud“ ei too kaasa dokumendi võltsimist," teatas riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.

"Võltsinguga oleks tegu siis, kui kõik dokumendi kohustuslikud osad oleksid olemas, ehk siis digitaalselt allkirjastatud dokumendi puhul oleks sellega kaasas ka vastav kinnitusleht," selgitas ta.

Peaminister ei teadnud menetluse algatamisest midagi.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et temale on kinnitanud rahandusminister siseministri ülesannetes Martin Helme, et mingit töölepingut Elmar Vaheriga pole peatatud ja distsiplinaarmenetlust ei ole algatatud.

"Ma olen rääkinud mõlemaga [Mart Helme ja Elmar Vaheriga – toim.]. Selge on see, et suhtlus võiks ministri ja PPA juhi vahel olla parem. Aga neid uudiseid, kus on pealkiri, et keegi on kõrvaldatud või distsiplinarmenetlust algatatud, seda infot ma ei tea," ütles Ratas.

Mis on siseministri etteheide Vaherile? Minule ei ole antud konkreetset punkti, kus Elmar Vaher oleks rikkunud oma teenistussuhet. Selge on see, et kommunikatsioon võiks parem olla.

Millest tüli tekkis? Mina olen Elmar Vaheriga kohtunud täna. Olen kuulanud, mis tänase päeva jooksul on hargnenud. Minu jaoks oli see uudis, mis infot ma ei omanud.

Milles siis on tüli? Minul pole Elmar Vaheriga mingit tüli.

Milles on Mart Helme tüli Elmar Vaheriga? Küsige Mart Helme käest.

Õhtul peale kella 21 ütles Jüri Ratas, et Elmar Vaheri töölepingu osas otsustab üksnes valitsus üheselt ja ükski minister isepäi selles osas otsuseid teha ei saa. Ratase hinnangul ületas Martin Helme tänase käitumisega selgelt oma volitusi ja andis tema käitumisele isegi hinnangu: "väga halb!"

Ratas on Mart Helme kutsunud enda juurde, et saada selgust tema mõtetes ja öelda välja oma mõtted antud teemal. Ratta sõnul saab see toimuma kolmapäeval, mil on Mart Helme esimene tööpäev peale puhkust.

Ratase hinnangul ületas Martin Helme sellise tänase käitumisega selgelt oma volitusi.



Eesti Ekspress kirjutas, et Elmar Vaheri mahavõtmise tegelik põhjus peitub Hannes Rummiga seotud vahejuhtumis. Nimelt jäi sotsiaaldemokraat ja endine Riigikogu liige Hannes Rumm vahele joobes juhtimisega ning Jaak Madison kahtlustab, et selle kinnimätsimisel oli osa ka Elmar Vaheril.

Mart Helme: sisuliselt tulistas Elmar Vaher mulle selga

Helme sõnul sai tema kannatuste karikas Elmar Vaheri osas täis eilse avaldusega meedias politseinike koondamise teemal.

"Põhjuseid on rohkem, aga ajendiks olid eilsed avaldused meedias, et ta on sunnitud politseinikke koondama. Karikas sai täis. Aga on ka muid asju. Need uurimised tema tegevuse kohta, mille me algatame, käsitlevad tervet hulka erinevaid asju, sealhulgas finantsasju, aga sellest ma detailsemalt ei räägi," ütles Helme Delfile.

Oluline põhjus on Helme sõnul ka see, et Vaher ei tahtnud kaasa tulla valitsuse otsuseda sisekaitsereservi loomise ja selle juhtimissüsteemi osas, samuti piirivalve reorganiseerimise osas. "Ma ei saa töötada inimesega, kes töötab valitsuse ja koalitsioonilepingu vastases vaimus," rääkis Helme.

"Spekulatsioonid, et oleme kevadest otsinud põhjusi temast lahti saada, siis oleksime ära kasutanud tema plagiaadiskandaali. Suusad on risti läinud viimasel ajal ja eelkõige seepärast, et näen, et temaga pole võimalik koostööd teha," ütles Helme.

Viimane tilk karikas oli Helme sõnul väide, et valitsus sunnib politseinikke koondama ja et tal on nõuded, mis ei jäta muud üle. "See on absoluutne vale. Ta pidi leidma võimalikke kärpekohti ja tulema nendega ministeeriumisse, kus need vaadatakse üle koos teiste haldusalasse kuuluvate asutustega. Ta korrutas sulaselget valet meedias korduvalt ja korduvalt. Ta ei juhi valitsust ega siseministeeriumi, ta võiks aru saada oma kapatsiteedist," ütles Helme.