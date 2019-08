FOTOD, VIDEO ja BLOGI | Helmed üritasid peatada Elmar Vaheri töölepingut. Vaheri sõnul võltsiti dokumendil kantsleri allkirja

"Ma olen rääkinud mõlemaga [Mart Helme ja Elmar Vaheriga – toim.]. Selge on see, et suhtlus võiks ministri ja PPA juhi vahel olla parem. Aga neid uudiseid, kus on pealkiri, et keegi on kõrvaldatud või distsiplinarmenetlust algatatud, seda infot ma ei tea," ütles Ratas.

Mis on siseministri etteheide Vaherile? Minule ei ole antud konkreetset punkti, kus Elmar Vaher oleks rikkunud oma teenistussuhet. Selge on see, et kommunikatsioon võiks parem olla.

Millest tüli tekkis? Mina olen Elmar Vaheriga kohtunud täna. Olen kuulanud, mis tänase päeva jooksul on hargnenud. Minu jaoks oli see uudis, mis infot ma ei omanud.

Milles siis on tüli? Minul pole Elmar Vaheriga mingit tüli.

Milles on Mart Helme tüli Elmar Vaheriga? Küsige Mart Helme käest.

Eesti Ekspress kirjutas, et Elmar Vaheri mahavõtmise tegelik põhjus peitub Hannes Rummiga seotud vahejuhtumis. Nimelt jäi sotsiaaldemokraat ja endine Riigikogu liige Hannes Rumm vahele joobes juhtimisega ning Jaak Madison kahtlustab, et selle kinnimätsimisel oli osa ka Elmar Vaheril.

Kolmapäeval sai Delfi vahendusel avalikuks, et Politsei- ja piirivalveameti (PPA) siseveebi vahendusel teavitati paar päeva tagasi sealseid töötajaid, et ministeeriumidele jagatud kärpe-eesmärkide tõttu võib PPA eelarve võib tuleval aastal kolme protsendi ehk kuue miljoni euro võrra väheneda, mis tähendaks paljude investeeringute edasi lükkamist ja umbes 150 ametikohast loobumist. Kirjas Vaher, et PPA-s ei ole võimalik kärpeülesannet täita nii, et see inimesi ei puuduta.

"Mõistan kõigi ootust, et kärpekohtade, eriti aga võimalike koondamiste kohta, oleks täpsem info kohe kõigile kättesaadav. Kuna alles eelarveläbirääkimistel selgub, milline saab olema PPA tegelik kokkuhoiuvajadus, siis ei saa praegu olla ka lõplikku otsust ametikohtade osas," ütles Vaher sisekirjas.

Kirja avalikuks tulekule reageeris vihaselt puhkusel viibiva Mart Helme asemel siseministri kohuseid täitev rahandusminister Martin Helme, teatades, et Vaher käitub lubamatult, kasutab alluvaid inimkilbina ning sisekirjal "pole reaalsusega mingit pistmist". Helme teatas, et koondamisi või palgakärpeid päästeametis ei tule.

"Eelarve tegemine läheb kohe-kohe käima ja PPA juht Vaher on lükanud käiku maailma vanima triki, lastes valmis teha ja siis avalikkuse ette "sattuda" paberil, milles luuakse pilt, et kui raha juurde ei saa – või kui midagi tuleb kusagil kokku hoida – siis tulevad koondamised ja palgakärped. Peadirektor ise on tänavu enne valimisi saanud juba suisa kaks palgatõusu, mis tal viga," märkis Helme.

Sarnaselt Helmedele EKRE juhtfiguuride sekka kuuluv eurosaadik Jaak Madison avaldas eile pärastlõunal omakorda sotsiaalmeedias postituse, kus väitis, et omab Vaherit kahjustavat infot, mis saab avalikuks lähipäevil.