FOTOD | Varro Vooglaiu mõttekaaslased avaldavad KAPO maja juures meelt. "Sinisalu ja Parmas, kandideerige valimistel!"

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul ei ole jõuorganid siiani andnud avalikkusele vähegi rahuldavat selgitust, miks oli tingimata vaja korruptsioonikahtlustustega välja tulla just päev enne seda, kui riigikogus toimus abielureferendumi lõpphääletus ning miks ei oleks saanud seda teha näiteks paar päeva või vajadusel paar nädalat hiljem, mil abielureferendumi toimumine ehk 17 aasta jooksul üldse esimese rahvahääletuse korraldamine olnuks juba otsustatud.

Ühtlasi osutab Vooglaid tõsiasjale, et KAPO on keeldunud veenvate selgituste ja tõendite esitamisest mitte ainult avalikkusele, vaid ka riigikogu juures tegutsevale julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile, olgugi et selle komisjoni seadusest tulenevaks õiguseks ja kohustuseks on teostada järelevalvet KAPO tegevuse üle.

"Oleme näinud, et KAPO näol on tegu justkui riigiga riigis, mis omab tohutut võimu ja tegutseb suure saladuskatte all, ent mis samas annab oma tegevusest aru nii formaalselt ja minimaalselt, et sisuliselt tema tegevuse üle riiklik järelevalve puudub," toonitab Vooglaid piketi korraldamise tagamaid ja lisab, et demokraatlikus õigusriigis ei tohiks asjad nii käia.

"Vähim, mida saame kodanikena teha, on sellise asjade korralduse vastu rahumeelselt, ent selgelt protesti avaldada."