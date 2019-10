FOTOD | Varro Vooglaid alustas petitsioonikampaaniat LGBT ühingult toetuse võtmiseks: homoaktivistid mõjutasid tüdrukut sugu vahetama

Vooglaid on SAPTK-i nimel saatnud laiali hulgaliselt petitsioone, milles nõutakse, et LGBT ühing ei saaks riiklikku rahastust, mis sel aastal ulatus 96 000 euroni. Täpsustuseks tuleb öelda, et ühing sai selle raha hasartmängumaksu laekumistest antava toetusena oma projektile.

Vooglaid põhjendab petitsioonis esitatud nõuet sellega, et väidetavalt on LGBT ühingu aktivistid üht tüdrukut aastaid töödelnud sugu vahetama. "Nüüdseks on aastaid vanemate teadmata väldanud mõjutamine jõudnud nii kaugele, et tüdruk ootab täisealiseks saamist, mil tal avaneb võimalus ilma vanemate nõusolekuta "hormoonteraapiaga" algust teha ja valmistuda sedasi ka "soovahetuse" operatsiooniks," kirjutatab Vooglaid petitsioonis.

"Minu jaoks on skandaalne, et homoaktivistidel on üldse võimalik teismelisi nende vanemate selja taga töödelda ja neid sõna otseses mõttes valedega eksitada. Fakt on ju see, et mitte keegi ei saa mitte kunagi oma sugu muuta ja tegelikult käib jutt vaid inimeste sandistamisest, et tekitada neile illusioon, nagu nad oleks oma sugu vahetanud," leiab Vooglaid.

Ühtlasi heidab ta ette, et ühing on taotlenud käesolevaks aastaks veelgi rohkem raha, et maksta juhatuse liikmetele kõrgemat tasu, suurendada juristi töökoormust jne.

Sotsiaalminister Kiik: mul on kahju, et antud aktsiooniga külvatakse vaenu ja levitatakse valesid