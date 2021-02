FOTOD | Vanalinnas unustati talverõõme nautides kõik viirusohutuse meetmed

Näiteks võis täna ennelõunal Tallinna vanalinna piiril märgata, et rohkelt peresid on parki kogunenud talverõõme nautima, kuid vaid vähesed neist on oma suu ja nina katnud. Hajutatuste nõudest ei peetud aga üldse kinni.

Toimetusele fotod saatnud mööduja märkis ära sellegi, et pargis eri toimunud ühtegi üritust.

Ehkki ilm soosib igati väljas olemist, tuleks seda tehes kinni pidada kõigist terviseameti soovitusest. "Selleks, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Eestis kehtivad piirangud võimaldavad inimestel võimalikult palju oma tavaelu jätkata. COVID-19 kriisi lahendamisele saab kaasa aidata igaüks oma vastutustundliku käitumisega," rõhutab terviseamet.

Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine, distantsi hoidmine, maski kandmine ning mustade kätega silmade, nina ja suu katsumise vältimine.