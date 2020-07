FOTOD | Väljast ilus, seest mäda: Alatskivi sümbol ehk Truuduse tamm murdus

Selgub, et välimuselt võimas tamm oli seest puhta mäda. Eile oli tuuline ning vihmane ilm, ent tormist rääkida ei saa. Ometi puu enam vastu ei pidanud.

Vallatöötajad avastasid vaatepildi täna hommikul. Tamm asub sealsel matkarajal, mida igapäevaselt hooldamas käiakse.

Širokov nendib, et puu oli oma elu ära elanud. Miks seda juba varem maha ei võetud? Vallavanem viitab, et tegu on ikkagi kohaliku sümboliga, mistap seda hoiti. "Pealt vaadates oli kõik korras. Alles nüüd avastasime, et seest mäda," lausub ta. Kedagi õnneks sel ajal läheduses polnud, kui suur osa puust murdus ja maha prantsatas.

Truuduse tamm Foto: Einar Laretei

Facebookis Alatskivi Uudiste lehel on varasemalt kajastatud, et jutud selle puu kohta olid enamasti truuduse, ustavuse ja suure armastuse teemadel. Rahvapärimuse järgi on jaaniööl selle tamme all antud truudusevanne murdumatu. "Väidetakse ka, et tamme all antud mistahes muud lubadust ei saa enam murda. Uuemal ajal on noorpaarid ja pulmalised sagedasti siia tulnud ja tamme all on neile truudusekatse korraldatud," viidati postituses.