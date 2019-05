FOTOD | Valitsus kogunes Vihula mõisa eelarvestrateegia üle arutlema

Täna kirjutas Eesti Päevaleht, et eelarvestrateegia osas pole seis kuigi roosiline, sest eelmise aasta eelarve oli suures defitsiidis ning valitsussektoril tuleb eelarvepositsiooni juba sel aastal parandama hakata. Samas artiklis tuuakse välja seegi, et rahandusprognoosist selgub, et eelarvenõukogu hinnangul, jääb riigieelarve lähiaastatel defitsiiti, kui eelarvepositsioon jäetakse parandamata. Samal ajal soovivad uue koalitsiooni moodustanud Keskerakond ja EKRE võtta peale uusi kulutusi.

Eile ütles siseminister Mart Helme, et riigieelarves tuleb teha põhimõttelisi muudatusi - piltlikult öeldes tuleb see pea peale pöörata.

Arutelusid riigi eelarvestrateegia üle aastateks 2020-2030 alustas valitsus 2. mail, kui rahandusministeerium andis kabinetinõupidamisel ülevaate aprilli algul avalikustatud kevadisest majandusprognoosist, riigi eelarvestrateegia koostamise ajakavast ja lähtealustest. Eelmisel nädalal sai valitsus ülevaate ministeeriumide valitsemisalade lisataotlustest ja IT-valdkonna lisavajadustest.

Mai algul ütles peaminister Jüri Ratas, et valitsus peab kindlasti silmas, et rahaplaneerimise pikk vaade toetaks kõikjal targa majanduse arengut. "Eesti majanduskasv on olnud kiire ning peame leidma võimalused eelarve tasakaalustamiseks, jätmata seejuures tähelepanuta valitsuse eesmärkide täitmist."

Arutelu eelarvestrateegia üle jätkub ka homme.

Valitsus on lubanud aruteludes lähtuda viiest prioriteedist – peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik.