FOTOD | Välisminister Reinsalu Põhja-Makedoonia kolleegile: Nimeküsimuse lahendamine on eeskujuks kogu Euroopale

Reinsalu tunnustas Põhja-Makedooniat nimeküsimuse eduka lahendamise eest. „See, et Põhja-Makedoonia ja Kreeka suutsid ühiselt leida lahenduse 27 aasta väldanud keerukale küsimusele, on ajalooliselt tähtis. See poleks olnud võimalik ilma tulevikule suunatud poliitilise tahteta ning on loodetavasti positiivseks eeskujuks nii Lääne-Balkani regioonis kui ka Euroopas laiemalt,“ sõnas ta.

Kohtumisel vahetati mõtteid Euroopa Liidu laienemispoliitika osas ning välisminister kordas Eesti toetust Põhja-Makedoonia püüdlustele alustada liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga käesoleva aasta juunis. „Põhja-Makedoonia on juba teinud mitmeid suuri samme, et tulla Euroopa Liidule lähemale. On oluline, et Põhja-Makedoonia jätkaks reformidega sama sihikindlalt ka tulevikus,“ ütles Reinsalu.

Samuti tervitas välisminister Põhja-Makedooniat kui NATO tulevast liiget. Reinsalu sõnul on ühiste väärtuste eest seisev ja stabiilne Lääne-Balkani regioon igakülgselt Eesti ja kogu Euroopa julgeoleku huvides. Eile kiitis Vabariigi Valitsus heaks ka Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu.

Välisministrid arutasid ka Eesti ja Põhja-Makedoonia vahelisi suhteid, sealhulgas võimalusi senisest suuremaks koostööks e-riigi ja ettevõtluse valdkondades.

Põhja-Makedoonia välisminister osaleb homme Lennart Meri konverentsil.