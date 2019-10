FOTOD | Väliskomisjon otsustas, et Reitelmann saab ENPA delegatsiooni

Reitelmanni kandidaatuur tekitas ennekõike opositsioonis vastuseisu, kuna ta nimetas mõni aasta tagasi venelasi "tibladeks" ja pagulasi "inimrämpsuks".

Siiani oli komisjonis 12 liiget, neist kuus koalitsioonisaadikud ja kuus opositsiooni kuuluvad. Teisipäeval tegi Keskerakond aga kavala vangerduse, kui fraktsiooni liige Siret Kotka-Repinski teatas lahkumisest maaelukomisjoni liikme kohalt ja asumisest väliskomisjoni liikme kohale. See tähendab, et väliskomisjonis on nüüd 13 liiget ja koalitsiooni ülekaal.

Tänane hääletus läkski 7-6. Veel eile oli kahtleval seisukohal koalitsioonisaadik Mihhail Lotman (Isamaa), kes kinnitas, et tal pole midagi Urmas Reitelmanni kandidatuuri vastu, kuid otsuses, kas hääletada Reitelmanni poolt või vastu, pole ta aga kindel. Tänane hääletus näitab, et ta toetas koalitsioonikaaslast.

Reitelmann 2015. aastal: Eestis parasiteerib 300 000 tibla

2015. aasta rändekriisi harjal võttis toona kaitseliidu avalikke suhteid korraldanud Reitelmann sotsiaalmeedias sõna ja teatas, et Euroopasse ei jõua mitte põgenikud, vaid "saast" ja "inimrämps".

"Eestis parasiteerib 300 000 tibla, kes ei ole siia adapteerunud, kuidas oleks võimalik inimesteks muuta neid miljoneid siiapürgivaid mugavusprussakaid?" küsis praegune riigikogulane tookord Facebookis avaldatud kommentaaris, mida pärast olid sunnitud õiendama nii kaitseliit kui ka valitsusliikmed.

Reitelmann on enda sõnul juba 2015. aasta skandaali pärast piisavalt vabandanud. Ta peab silmas venekeelsele "Aktuaalsele kaamerale" skandaali ajal antud intervjuud, kus ta ühest küljest vabandab venelaste ees, ent mainib ka, et tema sõnad olid kontekstist väljarebitud.