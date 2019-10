FOTOD | Väliskomisjon asub otsustama Reitelmanni kandidatuuri sobivuse üle ENPA kohale

"Eesti välispoliitika senine tugevus ja edukus on põhinenud poliitilisel konsensusel, mida parimal viisil on väljendanud väliskomisjoni alati ühisosa otsiv tegevus. Ka antud küsimuses ei peaks jooksma otsustamine mitte mööda koalitsiooni ja opositsiooni pingiridu, vaid ennekõike peaks otsustavaks saama see, kas meile on vastuvõetav rahvuste vahelist vaenu õhutava sõnakasutuse normaliseerimine või mitte. Eriti veel siis, kui otsustamisel on kandidaadi kinnitamine Eesti esindajaks inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete kaitsmisega tegelevas rahvusvahelises parlamentaarses kogus," rõhutas Mihkelson.

Ta märkis, et maaeluasjade asjatundja Siret Kotka toomine väliskomisjoni liikmeks näitab Jüri Ratase juhitud koalitsiooni tahet allutada väärtused põhimõttelagedusele meie välispoliitikas. "Praeguses rahvusvahelises olukorras ei ole Eestil vähimatki eksimusruumi,” ütles Mihkelson.

Reitelmann 2015. aastal: Eestis parasiteerib 300 000 tibla

2015. aasta rändekriisi harjal võttis toona kaitseliidu avalikke suhteid korraldanud Reitelmann sotsiaalmeedias sõna ja teatas, et Euroopasse ei jõua mitte põgenikud, vaid "saast" ja "inimrämps".

"Eestis parasiteerib 300 000 tibla, kes ei ole siia adapteerunud, kuidas oleks võimalik inimesteks muuta neid miljoneid siiapürgivaid mugavusprussakaid?" küsis praegune riigikogulane tookord Facebookis avaldatud kommentaaris, mida pärast olid sunnitud õiendama nii kaitseliit kui ka valitsusliikmed.

Reitelmann on enda sõnul juba 2015. aasta skandaali pärast piisavalt vabandanud. Ta peab silmas venekeelsele "Aktuaalsele kaamerale" skandaali ajal antud intervjuud, kus ta ühest küljest vabandab venelaste ees, ent mainib ka, et tema sõnad olid kontekstist väljarebitud.

Küsimusele, miks ta laiema auditooriumi ees vabandanud ei ole, vastas Reitelmann esmaspäeval "Aktuaalse kaamera" ajakirjanikule: "Aga minu käest ei ole keegi midagi küsinud – Eesti ajakirjandusel ei ole kombeks uurida taustasid, vaid on silt otsaette."

See väide ei vasta aga tõele. Juba esimeses artiklis, mis Reitelmanni väljaütlemisese laiema avalikkuse ette tõi, märkis ajakirjanik, et Reitelmann keeldus ise kommentaarist.

"Kommentaarisooviga Reitelmanni poole pöördudes ja talle postituse sisu täpsustades, ei soovinud Reitelmann teemast rääkida," seisab artiklis.

Samuti keeldus ta suhtlemast mõni nädal hiljem Eesti Ekspressiga väites järgmist: "Räägime advokaatide ja hagidega, sest mind on nii palju mustatud."

Kodanikuliikumise esindajad andsid väliskomisjoni esimehele üle pöördumise

Kodanikuliikumise "Jah vabadusele, ei valedele" eestvedajad andsid täna väliskomisjoni esimehele Enn Eesmaale (KE) pöördumise, milles paluvad Urmas Reitelmanni ENPA delegatsiooni mitte valida.

"Palume tungivalt vältida selliste poliitikute kaasamist ENPA Eesti delegatsiooni, kelle väljaütlemised ja käitumine õhutavad vaenu Eestis elavate kogukondade vahel ja õõnestavad Eesti positsiooni rahvusvaheliste partnerite silmis usaldusväärse ja solidaarse liikmesriigina," leiti pöördumises.

"Vaenuõhutaja premeerimine olulise esindusrolliga legitimeerib sellist käitumist ühiskonnas ja võimendab ning võimaldab vihakõne ja vaenutegude levikut. Samal ajal pisendab see Eesti seisukohtade kaalu organisatsioonis, mille peamine roll on seista inimõiguste kaitse eest, sest ei saa pidada usaldusväärseks poliitiku sõnu, kes on ähvardanud ja mõnitanud vähemusi," leiavad kodanikuliikumise esindajad.