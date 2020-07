FOTOD | Valgevenelased nõuavad Vabaduse väljakul oma riigile õiglasi valimisi

"14. juulil kuulutati ametlikult välja Valgevene presidendivalimiste teise etapi tulemused. Kõige populaarsemad ja tugevamad kandidaadid - Victor Babariko ja Valeri Tsepkalo - jäeti edasisest võitlusest välja," selgitavad piketile kogunenud oma vaateid ühismeedias.

"Kuue nädala jooksul represseeriti enam kui 700 inimest, enam kui 30 inimest on enne valimisi fiktiivsete tõendite alusel poliitvangidena vahistatud. Valgevenelased on võimude teguviisides sügavalt nördinud ja loodavad rahvusvahelisele solidaarsusele Valgevene tänase poliitilise olukorra kajastamisel. Täna tuleme välja Valgevene toetuseks ja kutsume eestimaalasi üles näitama solidaarsust meie püüdlusega taastada demokraatlik riigikord Valgevenes. Tsiteerides Eesti omariikluse taastamise üht tuntuimat fraasi: “Ükskord me võidame nii kui nii!”

Valgevenelaste võit ei ole veel uksele jõudnud ja loodame teie toele, kes te olete saanud nautida omariiklust diktatuurist vabana."

Valgevene valimised toimuvad 9. augustil. Euroopa viimaseks diktaatoriks nimetatud Aleksandr Lukašenka, kes juhib riiki viiendat ametiaega järjest alates 1994. aastast, ütles varem, et alust valimiste edasilükkamisele ei ole.