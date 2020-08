FOTOD | Väidetavalt lendavad linnud end Pühajärve spaa akendesse surnuks, spaa peab seda alusetuks valeks

Eile postitas Triin Karolin ühismeediasse pildid mitmest surnud linnust, kes olid end väidetavalt Pühajärve spaa ujula akendesse surnuks lennanud.

"Teenindaja ütles, et see on olnud nii 17 aastat, et õhtu lõpuks laipu koristatakse," sõnas ta postituses. Väidetavalt olevat juhtkond probleemist teadlik, kuid neid postitaja väitel mure ei huvita.

Täna vastas Pühajärve spaa juhtunule ühismeedia vahendusel. Spaa väidab, et postitus ei sisalda tõest infot. "Me ei tea paraku, mis võis eile juhtuda või kuhu need kümned laibad kadusid, sest meie töötaja leidis vaid ühe. Me ei saa öelda, et kunagi ei ole ükski lind vastu ujulat lennanud, aga see ei ole kindlasti igapäevane ja massiline," seisab vastuses Karolinile. "Keegi ei korista igaõhtuselt laipu – see on alusetu vale ja teenindaja ei ole Triin Karolinile niimoodi ka öelnud."

"Samuti on absoluutselt vale, et teenindaja väitis, et juhtkond teab ja neid ei huvita," lisas spaa veel. Väidetavalt pole suuri klaasaknaid vaja kleebistega katta, kuna surnud linde olevat seni olnud väga vähe. "Jälgime igapäevaselt olukorda, et teha kindlaks, kas probleem on tõesti mingil põhjusel süvenenud ja tegutseme vastavalt."

Pühajärve spaa lubas homme juhtunut kommenteerida. Triin Karolin ei soovinud täna õhtul Delfile kommentaare jagada.