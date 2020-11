FOTOD | Vägikaikavedu leidis viimaks lõpu: Saaremaale kerkis Ö ja Õ piiri tähistav märk

Pikk saaga sai alguse, kui eelmise aasta 18. mail paigaldati roheliste rattaretke ajal Kuivastu-Kuressaare maantee äärde (veidi Väikese väina tammest edasi) silt, mis maanteeameti käsul paar päeva hiljem maha võeti. Amet leidis, et see infokandja häirib liiklust.

"Pealtnägija" kajastas tänavu aprillis, et pettunud Õ-entusiastid ei tahtnud leppida ja saatsid paari kuu pärast uue, veel põhjalikumalt põhistatud teooriaga taotluse, millele kirjutasid alla mitmed lugupeetud organisatsioonid alates emakeele seltsist ja geograafidest, lõpetades Saaremaa vallaga, vahendab Menu.

Keeldudes soovitas maanteeamet püstitada märk eemale tee äärde reklaamtulbana või kasutada 500 meetri kaugusel olevat parklat, kuhu infotahvel panna.

Maanteeamet toonitas, et Eestis on juba praegu liiga palju liiklusmärke ja kuskile tuleb piir tõmmata, seda enam, et see pole ainus ametnike kulme kergitama panev taotlus viimastel aastatel.

Saare vallavalitsus jõudis aga sel suvel otsuseni, et püsti pannakse hoopis suur maamärk. See täna ka avati. Kohapeal käinud piltnik märkis, et see on nüüd nii ametlik, et ei ole vaja karta mingeid teedemeeste sanktsioone.

Õ-hääliku mitte hääldamine on üks kõige tuntumaid Saare murde omadusi ja selle Õ-hääliku piiri selgitas välja Theodor Kaljo. Ta käis Ida-Saaremaal kõik külad läbi ja ütles, et see piir Õ ja Ö vahel jookseb põhja poolt alates Orissaarest üle Pöide Kõiguste laheni.