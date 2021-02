FOTOD | Vabariigi aastapäeval süttis Jüriöö pargis vabaduslõke

“Ei ole juhus, et Lasnamäel tähistatakse iseseisvuspäeva Jüriöö pargis. Sõjamägi on olnud Jüriöö ülestõusu tunnistajaks, siinsamas on rajatud möödunud sajandi 30-ndatel aastatel Eesti eest langenud inimeste mälestamiseks mõeldud memoriaalkompleks. Täna mälestab Jüriöö park Vabadussõjas langenuid. Iseseisvuspäev on õige hetk, et jätta kõrvale meid lahutavad konfliktid ja otsida koosmeelt kõikide eestimaalastega. Just ajalugu annab meile pidepunktid otsimaks lahendusi, mis liidavad meid uute ja tulevikku vaatavate ideede ümber”, ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. “Elagu iseseisev ja demokraatlik Eesti Vabariik!”

Sel päeval süüdati Tallinna kõrgeimas kohas — Jüriöö pargis vabaduslõke ja “Tulila” torni tipus loitis tuli. Toimus pidulik auvahtkonna rivistus, Jakob Westholmi gümnaasiumi õpilased lugesid iseseisvusmanifesti, kutsutud külalised ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindajad panid pärjad Vabadussõjas langenute monumendi jalamile. Kõnesid pidasid sõjaväelased ja poliitikud, tseremooniat juhtis teatri- ja filminäitleja Kristjan Sarv.

Seoses epidemioloogilise olukorraga riigis ja koroonaviiruse leviku vältimiseks toimus üritus ainult kutsutud osalejatele.