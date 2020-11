FOTOD | Vabaduse väljakule kogunesid sajad maskivastased, lauldi ja lehvitati plakateid

Kuigi üritusel osalejaks on end ühismeedias märkinud ligi 750 inimest, on protestil viibiva Delfi reporteri sõnul neid kohale tulnud umbes 500.

Maskivastaste protest Foto: Aleksander Pihlak

Kuna praegu kehtib avalike koosolekute korraldamisele osalejate arvu piirang, mis ongi 500, siis on korraldajatel politsei sõnul kohustus tagada, et sellest kinni peetaks. Põhja prefektuuri operatiivjuht Kaido Saarniit ütles, et lisaks sellele peaks korraldajad tagama ka desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise.

“Välitingimustes pole maski- ega hajutatusnõuet, kuid igal juhul soovitame osalejatel ennast viiruse eest kaitsta – hoida distantsi ning katta nina ja suu," sõnas ta.

Delfi reporteri sõnul on protesti valvamas nii politseinikud kui ka turvamehed.

Maskivastased on varustatud plakatitega, kus on loosungiteks näiteks see, et väljamõeldud pandeemia peab lõppema ning maskikandmise kohustus rikub inimõigusi ja paneb pea valutama.

Osadel protestijatel on siiski mask ees - kaetud on kas nina ja suus või siis kantakse lausa tervet nägu varjavat maski. Delfi reporterile põhjendasid maskis meeleavaldajad asja sellega, et nad kardavad töö kaotada. Viirust nad enda kinnitusel endiselt ei karda.

Maskivastaste protestil seisavad plakatid käes ka inimesed, kes on otsustanud siiski maski kanda. Küll aga mitte viiruse pärast, vaid selleks, et mitte töökohta kaotada. Foto: Aleksander Pihlak

Maskivastastele vastukaaluks on kohal ka punt noormehi, kes enda sõnul propageerivad tervise hoidmist ja jagavad seepärast nii maske kui ka desoainet. Erilisi vahejuhtumeid neil olnud ei ole, üks maskivastastest lõi küll ühel neist maskide paki käest.

Meeleavalduse kõrval seisab Eesti Päevalehe ekraan, millel jookseb oluline statistika koroonaviiruse leviku kohta, mis juhib tähelepanu sellele, miks peaks maski kandma.

Maskivastaste protest Foto: Aleksander Pihlak

Kella 16 paiku oli meeleavaldus läbi saamas ja inimesed asusid minekule. Osad, kellel tuju hea, jäid veel väljakule tantsima, ütles Delfi reporter.

