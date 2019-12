FOTOD | Vabaduse väljakul toimub suur aastalõpupidu

Loomulikult ei puudu ürituselt ka riigihümni ühiskuulamine ja südaöine aastavahetuse ilutulestik.

Meeleoluka kontserdi järel pöördub mõned minutid enne südaööd uusaastatervitusega rahva poole president Kersti Kaljulaid. "Meil on väga hea meel, et presidendi aastalõpukõne otse rahva ees ja sellele järgnev hümni ühislaulmine on muutumas traditsiooniks," ütles Tallinna kesklinna vanem Svet.

Riigihümni ühislaulmiseks tuleb lavale Jakob Westholmi Gümnaasiumi segakoor Kevade. Südaööl algava ilutulestiku korraldab Pyrocom OÜ.

Enne üritust käis platsil üle pommikoer ning väljaku ümbrusse seati ka betoontõkked, et autodega Vabaduse väljakule ligi ei pääseks. Üritusele on oodata tuhandeid inimesi

"Aastavahetuspeo korraldajatena tajume suurt vastutust turvalisuse eest Vabaduse väljakul. Nagu varasematel aastatel, nii on ka tänavu piirkond tõkestatud sõidukitele, korda aitavad tagada politsei ja turvatöötajad. Peoalale ei pääse oma joogipudelite ja pürotehnikaga," selgitas Svet.

Osa ühistranspordist toimib kella kolmeni öösel

Autoliiklus Vabaduse väljaku lähimatel tänavatel on 31. detsembril kõigis suundades suletud kella 22-st kuni 01.30-ni.

Komandandi tee on suletud kell 18–01.30. Ühistranspordile (v.a taksod) tagatakse läbipääs kuni kella 23-ni.