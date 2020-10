FOTOD | Vabaduse väljakul protesteerivad nigeerlased kodumaise vägivalla vastu

Eestis elavaid nigeerlasi sundisid tänavale tulema sealses suurimas linnas Lagoses aset leidnud sündmused, kus armee meeleavaldajate pihta tule avas. Surma olevat saanud vähemalt 12 inimest.

Lagoses ja teistes regioonides on kehtestatud 24-tunnine liikumiskeeld.

BBC teatel trotsis väike grupp meeleavaldajaid liikumiskeeldu ja kogunes Lagose Lekki Toll Plazale, kus tulistamine aset leidis.

Nigeeria president Muhammadu Buhari saatis üksuse laiali 11. oktoobril.

Meeleavaldajad nõudsid aga rohkem muudatusi julgeolekujõududes ning reforme riigi juhtimises.

Lagose osariigi kuberner Babajide Sanwo-Olu on öelnud, et meeleavaldused on kaaperdanud kurjategijad.