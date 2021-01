FOTOD | Väätsal toimus omanäoliste lumememmede paraad

Kui palju kujusid kokku ehitati, on veel pisut vara öelda, kuid tänavu jäi silma see, et traditsioonilisi memmesid oli vähem kui fantaasiarohkeid lumekujusid. Ehitajate seas oli näha ka palju täiskasvanuid.

Väätsa ja Reopalu vahelise kergliiklustee äärde kerkinud lumememmede paraad jääb ilmselt mõneks ajaks püsima, sest lähipäevil tulevad taas külmakraadid ja on lootust, et täna ehitatu kohe ära ei sula. Põhjust Kesk-Eestisse seda kõike vaatama tulla on kuhjaga, sest inimeste fantaasia on piiritu.