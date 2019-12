FOTOD | Vaata, millised joonistused saatsid vene noored Eesti Moskva saatkonna jõulukaardi konkursile

"Leidsime, et saatkonnale joonistatud jõulukaartide konkurss oleks hea võimalus viia Eestit vene noorteni, et me ei muutuks nende jaoks "tundmatuks maaks", millest nad pole midagi kuulnud," ütles Eesti Moskva saatkonna pressidiplomaat Siret Schaer.

Saatkond korraldas joonistusvõistluse "Jõulusoovid Eestile" koostöös kunstigalerii "Izopark" direktori Aleksei Orlovskiga. Konkursil osalesid vene lapsed ja noored vanuses 4-14 aastat ning kokku valis saatkond 38 lapse joonistuse vahel.

Eesti Moskva saatkonna tänavuse jõulukaardi autoriks valiti 12-aastane Daša Kotšurkina. Möödunud pühapäeval toimus saatkonnas vastuvõtt kõigile võistluses osalenud lastele ja nende vanematele ning juhendajatele. "Kõik võistlustööd olid üles pandud meie vastuvõturuumidesse juba nädal varem, nii et neid said imetleda saatkonna jõulukontserdi ja vastuvõtu külalised. Oli liigutav näha laste siirast rõõmu saatkonnas välja pandud tööde üle. Paljud vanemad soovivad nüüd, tänu tekkinud kontaktile Eestiga, meie maad külastada," sõnas Schaer.

Kõik lapsed said kingituse Eestist – vene keelde dubleeritud filmi "Lotte ja kuukivi saladus" või hiljuti vene keeles ilmunud Andrus Kivirähki raamatu "Oskar ja asjad". "Jõulukaardi autorile, 12-aastasele Daša Kotšurkinale, andsime üle Lux Ekspressi ja Tallinki kinkekaartidest koosneva peaauhinna," ütles Schaer.