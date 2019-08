FOTOD | Vääna-Jõesuust leiti tuhandeid ussikesi, kellel pole veel eestikeelset nimegi

"See versioon on tõenäoline, kui tegemist on lainetusele varjatud merealaga. Alternatiivis on need ussikesed sinna tormidega kantud natuke eemalt ca 2-4 m sügavuselt. Pildi põhjal ei saa otsustada, et kumb versioon on õige. Nii ehk teisiti ei tee ussike kuival midagi ja inimestele need mingit ohtu ei kujuta. Küll võivad ussid ümber kujundada merepõhja kooslusi ning selle läbi kaudselt mõjutada ka inimesi," edastas Kotta.

"See võõrliik oli meil varem esindatud vaid Pärnu lahes, kuid nüüd on ussike hakanud välja ilmuma ka muudes rannikumere piirkondades," rääkis Kotta. Ta lisas, et kui inimesed näevad sarnaseid ussikesi madalmerest, võiks inimene neid pildistada ning koos koordinaadiga Kotta elektronpostkasti jonne@sea.ee saata. "Sellise rahvateaduse abil saaksime kirjeldada ussikese levimiskiirust ja eelistatud elupaiku Eestis," pakkus Kotta välja.

"Teadusrahastamisega on hetkel teatavasti võrdlemisi kehv seis ja kui saab inimeste abil teadust teha, siis tuleks sellist võimalust kasutada väärtuslike andmete kogumisel. Ning veelgi vahvam on see, et sellise tegevuse kaudu suurendame ka inimeste keskkonnateadlikkust," lisas Kotta.