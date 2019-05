FOTOD | Uus turismiobjekt Viimsis: punaseks võõbatud kergliiklustee on saanud omaette vaatamisväärsuseks

Hiljuti rajati Viimsi vallas Vehema tee rekonstrueerimistööde käigus Aiandi tee äärde jalgratta- ja jalgtee Vehema teelt kuni Roosi teeni.

"Kuna antud lõik on suure kaldega, siis nägi projekt ette ligi 130 meetri pikkuse lõigu katmise rocbinda kattega. Tegemist on libedust ära hoidva kattega, mis kantakse eraldi asfaltbetoonile peale," ütles Viimsi valla ehitus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Alar Mik Delfile.

"Välismaal on sellise katte kasutamine tavaline, Eestis pole see veel levinud," märkis ta ja kirjeldas, kuidas ehitaja järeldas katte värvi valimisel üht ja vald eeldas teist.

"Tööprojektis on nimetatud kate tähistatud punast värvi tingmärgiga. Ja sellest järeldas ehitaja Altos Teed OÜ, et märgistus peab olema punane. Eraldi ehituskoosolekutel toonist ei räägitud ja vallavalitsuse ametnikud eeldasid, et tuleb teekattega sarnane toon. Ka on rocbinda paigaldaja, OÜ Signaal, kes alltöövõtjana antud katte pani, varasemalt paigaldanud just punase tooniga katteid jalgrattateedele (nt plastik) ja samuti tähistatakse punasega ohtlikke kohtasid. Kõiki asjaolusid kokku hinnates ja järeldades telliski ehitaja koos alltöövõtjaga punast tooni rocbinda katte," selgitas Mik.

Tagasiside on valdavalt positiivne, inimesed teevad "punasel vaibal" pilte

Ta märkis, et vald on punase katte kohta saanud väga palju positiivset tagasisidet. "Inimesed teevad seal pilte ja see on kujunemas omamoodi uueks vaatamisväärsuseks. Paljud seostavad seda piduliku punase vaibaga. Kuna Viimsi vallal on 100. juubeliaasta, siis see ongi pidulik punane vaip kõigile valla elanikele ja külastajatele, kus kõik saavad nüüd käia pilti tegemas."