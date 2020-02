FOTOD | Uued traditsioonid: president liputoimkonnale mõõka üle andmas

Tegemist on uuemat sorti aastapäevatraditsiooniga - esimest korda leidis selline sündmus aset 2017. aastal. Kaitseväe ohvitseri mõõga annetas presidendile Eesti Reservohvitseride Kogu 2006. aastal.

Kõnealune mõõk on valminud käsitööna, Saksamaal Solingenis W.K.C. meistrikojas. See on valmistatud sõjaeelsest ajast säilinud originaali järgi. Mõõk "laenutatakse" paraadi ajaks liputoimkonnale, kes kasutab seda pidulikul sündmusel ning seejärel tagastab selle riigipeale.