FOTOD | Uued piirangud panid paljude kaupluste töö pausile

Tänasest kehtima hakanud piirangu näevad ette, et nädalavahetustel peavad olema suletud nii eraldiseisvad kauplused kui ka poed kaubanduskeskustes. Laupäeval ja pühapäeval võib kaupu müüa ja väljastada ainult kaupluse õuealal asuval müügi- või väljastusalal, kus peab olema tagatud inimeste hajutamine.

Fotograaf Taavi Sepp käis täna Ida- ja Lääne-Virumaal uurimas, kuidas kohalikud ärid uute piirangutega arvestavad. Tema sõnul toimus aktiivne elu suuremates toidupoodides ning turvamehed kontrollisid aktiivselt maskide kandmist.

Venekeelse Delfi ajakirjanik ütles, et Kohtla-Järve Vironia keskusesse on korraga lubatud siseneda 150 inimesel, kaubanduskeskuses asuvas Maxima toidupoes võib korraga viibida 130 külastajat. Et täna oli poes ka sooduskampaania, siis kasutati seda võimalust aktiivselt ning kauplus oli rahvast täis. Õnneks kandsid kõik maske.

Pärnu suuremate kaubanduskeskuste juures toimuvaga käis tutvumas fotograaf Ago Tammik. Tavapärast nädalavahetuse melu silma ei hakanud.

Mida täna tohib?

Lahtiolekuaja piirang ei laiene toidukauplustele, tanklatele, apteekidele, prillipoodidele, samuti kauplustele, kus müüakse meditsiiniseadmeid ja abivahendeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele ega lemmikloomapoodidele, sõltumata poe asukohast.

Kaupluse müügisaalis ja kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis kehtib 50 protsendi asemel rangem, 25-protsendiline ruumitäitumuse piirang.

Aalates tänasest võivad kliendid viibida toitlustusasutuses äripäeviti kell 6-18. Nädalavahetustel peavad toitlustusasutused olema suletud. Juhul kui toitlustusettevõte pakub ka teenust väliterrassil, kehtivad seal samad lahtiolekuaja piirangud, kuid 2+2 reegli asemel tuleb jälgida klientide hajutatult paiknemise nõuet. Ruumi täituvus ei tohi olla suurem kui 25 protsenti. Kaasamüügile piiranguid ei seata.