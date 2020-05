FOTOD | USA pommitajad harjutasid Eesti õhuruumis koostööd õhutulejuhtidega

Lendab ülehelikiirusel

B-1 Lancer on Ameerika Ühendriikide ülehelikiirusel lendav muudetava tiivanoolsusega pommitaja, mis on loodud läbima vastase radarjuhitavate õhutõrjesüsteemide mõjualasid madallennul. Lennuki ehitusel on kasutatud radarite elektromagnetlaineid neelavaid materjale koos elektroonilise segamise süsteemiga. Pommitaja võib lennata vaid 60 meetri kõrgusel kiirusega 0,9 helikiirust ehk 1,080 km/h. Lennuki esimene versioon B-1A tegi esmalennu 1974. aastal ja teine versioon B-1B 1984. aastal, olles järglaseks seni teenistuses olevale strateegilisele pommitajale B-52 Stratofortress.



B-1B on Ühendriikide suurima relvade kandevõimega pommitaja. Lisaks juhitavatele ning mitte juhitavatele pommidele võib lennuk kanda kaugmaa tiibrakette ja tuumarelvi. Relvastatud pommitaja saab lennata ilma tankimata järjest 7400 km.



B-1B on olnud aktiivses kasutuses lahingutegevuses ning Afganistani ja Iraagi sõja alguskuudel heideti 40% pommidest just B-1B-lt. Tänapäeval on B-1B mitmeotstarbeline relvasüsteem, mis on varustatud kaasaegsete side ja sihtimissüsteemidega võimaldades korraldada erinevaid õhuoperatsioone.