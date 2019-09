FOTOD | Urmas Reinsalu New Yorgis: väikeriigi tuumarelv on rahvusvaheline õigus

Välisminister Reinsalu kõneles Columbia Ülikooli auditooriumile, kuidas väikesest Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestist on tänaseks saanud edulugu. „Peale iseseisvuse taastamist on Eesti edukalt integreerunud Euroopa Liitu, NATO-sse, OECD-sse ja paljudesse teistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse. 30 aastat tagasi Balti ketis seistes unistasid eestlased oma riigist, mis oleks ÜRO liikmeks. Nüüd osutusime valituks ÜRO Julgeolekunõukokku,“ sõnas Reinsalu. „Väikeriigi tuumarelv on rahvusvaheline õigus,“ meenutas Reinsalu president Lennart Meri sõnu, miks meie jaoks on oluline reeglitel põhinev maailmakord.

USA, Hollandi ja Austraalia eestvõtmisel korraldatud küberjulgeoleku arutelul toodi Eestit korduvalt eeskujuks. Paneelis osalenud välisminister Reinsalu ütles, et küberjulgeolek on muutnud üheks olulisemaks elemendiks riikide kaitsevõime tagamisel ning sisejulgeolekus kui ka rahvusvahelises julgeolekus laiemalt. “Seepärast on oluline, et riigid käituksid küberruumis vastutustundlikult ning lähtuksid reeglitest ja normidest. Selle kinnituseks võtsime vastu ühisavalduse, mis näitab samameelsete riikide pühendumist ning arusaama. Peame tegutsema otsustavamalt ka nende riikide suhtes, kes küberjulgeolekut ohustavad,“ ütles välisminister Reinsalu.

Reinsalu osales lisaks loengu pidamisele Columbia Ülikoolis ka küberjulgeoleku teemalisel arutelul, kus samameelsed riigid kiitsid heaks ühisavalduse riikide vastutustundliku käitumise vajalikkusest küberjulgeoleku kujundamisel. Kohtumisel Gruusia välisministri Davit Zalkalianiga kinnitas Reinsalu Eesti vankumatut toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning Gruusia püüdlustele EL-i ja NATO suunal.