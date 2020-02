FOTOD | Uppuvalt laevalt pääsenud mehed: poolteist tundi külmetasime merel päästeparve peal, vesi hakkas juba sisse tungima

Mehed kirjeldasid, kui rõõmsad nad olid, kui vees päästeparves külmetades nägid lähenevat õlitankerit, mis nad peale võttis. Selleks hetkeks olid nad parves olnud juba circa poolteist tundi. "Vesi tungis juba paati," kirjeldasid mehed.

Seitsmest mehest kaks lennutati Helsingisse haiglasse, viis aga Tallinnasse PERHi. Varahommikul lubati viisik haiglast välja ja nad läksid Vene saatkonda. Mil nad kodumaale Venemaale naasevad, on veel lahtine, esmalt on neil vaja uusi dokumente. Kõik passid läksid koos laevaga põhja. Mehed on aga rõõmsameelsed, et kõik nii lõppes ja keegi tõsisemalt viga ei saanud.

PPAst öeldi Delfile, et ööl vastu tänast kella 23.40 ajal sattus Juminda poolsaarest 15 miili põhjas hätta Vene kalalaev seitsme inimesega pardal. Laevalt edastati raadio teel abipalve ja koordinaadid ning merevalvekeskus selgitas välja, et tegemist oli roolirikkega ning laeva kaks sektsiooni olid täitunud veega. Laev triivis ning mõne aja pärast kadus pardal elekter.

Tegu oli Vene lipu all sõitnud 21meetrise kalatraaleriga Pongoma, mis alustas oma teekonda Leningradi oblastist Primorski sadamast.

Merevalvekeskus alarmeeris Eesti ja Soome laevastikku ja lennusalka ning võttis ühendust läheduses liikuvate laevadega. Uppunud laeval oli olemas päästeparv ja kõigile meekonnaliikmetele päästeülikonnad.

Esimesena jõudis kohale Libeeria lipu all sõitev tanker, mille meeskond avastas veest päästeparve. Parves olnud inimesed aidati pardale, neist kaks olid viga saanud.

Nagu eespool mainitud - Soome kopteriga toimetati kaks abivajajat Helsingisse haiglasse. PPA lennusalga kopter toimetas ülejäänud viis inimest tervisekontrolliks PERHi.