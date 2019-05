FOTOD | Ülikoolide rektorid otsustasid nõupidamisel, et enne järgmisi samme tuleb ära oodata riigi eelarvestrateegia vastuvõtmine

Eesti Maaülikooli rektor ja nõukogu esimees Mait Klaassen ütles, kohtumise järel, et rektorid on üksmeelel, et teaduse rahastamise küsimuses oodatakse ära riigi eelarvestrateegia ehk RESi vastuvõtmine. Pärast seda on rektoritel kavas kohtuda haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga.

Klaassen lisas, et peaminister Jüri Ratas on täna kõigi rektoritega vestelnud ning kinnitanud, et teaduse rahastamist analüüsitakse uuesti sügisel.

Ehkki sotsiaalmeedias levis päeva esimeses pooles info, et rektorid kogunevad täna kriisikohtumisele, lükkas Klaassen selle ümber. Tegemist oli varem kokkulepitud korrapärase kohtumisega.

Rektorite Nõukogu tegevsekretär Hanna Kanep ütles päeval Delfile, et laual on mitmeid küsimusi: kohtutakse riigikantselei ja rahandusministeeriumiga Eesti 2035 strateegia teemadel, räägitakse ametiühingute pöördumisest. Ent kindlasti räägitakse ka kõrghariduse ja teaduse rahastamisest.

Võimalike hoiatusstreikide teemat kommenteerides ütles Tartu ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm pärastlõunal, et Tartu ülikool nende planeerimisega seotud ei ole. "Pigem tahame rohkem asjas teada, analüüsida ja läbi rääkida."

Sarnast seisukohta kinnitas ka Klaassen, kes ütles, et rektorid kuidagi protestiaktsioonidega seotud ei ole. Samas rõhutas ta, et akadeemia on vaba ning kui ülikoolipered soovivad meelsust väljendada, siis sellele ülikoolid kätt ette ei pane.

Küll aga toonitas ta, et täna kõlanud väide nagu tahaks ülikoolid lõpuaktused ära jätta, ei vasta tõele.