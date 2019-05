FOTOD | Ülikoolide rektorid kogunesid koosolekule teaduse rahastamist arutama

Ehkki sotsiaalmeedias levis päeva esimeses pooles info, et rektorid kogunevad täna kriisikohtumisele, lükkas Tartu ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm selle ümber. "Täna on korraline rektorite nõukogu koosolek, mitte kriisinõupidamine. See oli varakult planeeritud."

Rektorite Nõukogu tegevsekretär Hanna Kanep ütles Delfile, et laual on mitmeid küsimusi: kohtutakse riigikantselei ja rahandusministeeriumiga Eesti 2035 strateegia teemadel, räägitakse ametiühingute pöördumisest. Ent kindlasti räägitakse ka kõrghariduse ja teaduse rahastamisest.

Võimalike hoiatusstreikide teemat kommenteerides sõnas Kurm, et Tartu ülikool nende planeerimisega seotud ei ole. "Pigem tahame rohkem asjas teada, analüüsida ja läbi rääkida."

Rektorite Nõukogu juhatuse liikmed on avalike ülikoolide rektorid Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast, Ivari Ilja Eesti Muusika - ja Teatriakadeemiast, Toomas Asser Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Ülikoolist, Jaak Aaviksoo Tallinna Tehnikaülikoolist ja Mait Klaassen Eesti Maaülikoolist.

Ehkki koalitsioonileppes lubati tõsta riigi teadus- ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite tase vähemalt ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), siis eile paika pandud eelarvestrateegia näeb ette, et teaduskulutuste osakaal püsib praegusel tasemel ehk 0,71 protsendil SKT-st.