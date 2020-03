FOTOD | Ülenurmes kattis prügi teeperved: murul lebasid kasutatud kummikindad, küpsetuspaberinutsakad ja kilekotid

Möödasõitja teatas, et tõenäoliselt oli mõne prügiauto laadungist kott välja lennanud, mis teel lõhkes. Küll aga polnud keegi suvatsenud prügi kokku koguda, sest Delfi fotograaf jäädvustas õhtul prügi täis teeperved. "Üsna inetu vaatepilt," nentis ta.

Kõige rohkem oli pervel kasutatud kummikindaid ja nutsakate kaupa küpsetuspaberit. Lisaks oli prügikoormast kukkunud maha omajagu majapidamispaberit ja mõned kilekotid, kuhu oli kunagi pakitud toitu. Et päris paljudel kotikestel võis märgata Coopi logosid, tekkis küsimus, ega pole tegemist Ülenurme toidukauplusega?

Coop Põlva toidukaupade müügijuht Riho Kamber ütles, et see pole Coop Põlva prügi, kuna nende Ülenurme kaupluse töös ei kasutata sinist värvi kummikindaid ning küpsetuspaberit. "Küll aga loodame, et prügi omanik leitakse ja tee äär saab koristatud," lisas ta.