FOTOD | Üle nelja aasta peaministrina töötanud Jüri Ratas andis ameti Kaja Kallasele üle

Jüri Ratas ütles Kaja Kallasele, et peaministri amet on ennekõike vastutus Eesti rahva ees, et riik ja iseseisvus oleks kaitstud, Eestimaa inimeste heaolu ning ühiskonna ühtsus kasvaks.

„Kinnitan, et ameti üleandmise hetkel on Eesti riik heas seisus. Eesti rahvaarv kasvab, meie inimeste toimetulek on paranenud, tõusnud on lastetoetused ja pensionid, paranenud on riigijuhtimine tänu riigireformi läbiviimisele. Eesti rahvusvaheline positsioon on tugev, meie kulud riigikaitsele on olnud kõrgemad kui varem,“ lausus Ratas ja lisas: „Ent me seisame jätkuvalt silmitsi pika ja raske võitlusega koroonaviiruse epideemia vastu. Soovin sulle jõudu ja kordaminekuid. Olen kindel, et seisad meie rahva heaolu ja huvide eest ning saad peaministri ametiga väga hästi hakkama.“

Peaminister Kaja Kallas tänas Jüri Ratast ja tema kaht valitsust tehtud töö eest Eesti elu edendamisel. „Tänan Sind panuse eest, mille oled peaministrina andnud Eesti seisukohtade esindamisel nii Euroopa Liidus kui ka suhetes liitlastega ning töö eest, mida eelmine valitsus on teinud koroonaviiruse epideemia ohjeldamisel. Tean, et see ei ole üksnes suur au, vaid see on ka vastutus ja usaldus, mille vääriline peab peaminister olema,“ lausus peaminister Kallas.

Kallas tutvus kohapeal esimeste Riigikantselei töötajatega, suurem osa töötajaid sai koroonaviiruse leviku olukorra tõttu peaministri tervitussõnadest osa videoülekande teel.

Täna ametisse astunud peaminister Kaja Kallase valitsuse peamine eesmärk on jätkata tulemusliku COVID-19 kriisi lahendamisega, hoida Eesti edasivaatavana ning arendada meie riiki kõigis selle valdkondades ja piirkondades.