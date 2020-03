FOTOD | Üle Euroopa lõksus olnud eestlased on nüüd koduteel. "Ma olen väga õnnelik, et saame lõpuks tagasi!"

Hispaanias kruiisilaeval töötav Kaur rääkis Delfile eile sadamas laevale saamist oodates, et on väga rõõmus, et pääs koju on nüüd kindel. "Ma olen väga õnnelik, et saame lõpuks tagasi! Olime täielikult teadmatuses, kuidas või kas me üldse koju saame. Kui öeldi, et meile tuleb laev järgi, oli see suur kergendus," ütles ta.

Hispaaniast hakkas tema reisiseltskond liikuma esmaspäeval. Sõideti ühes jutis kaks päeva Saksamaale, sest igal pool levis info, et piirid pannakse kinni. "Laevas ootan, et saaks lõpuks puhata, end välja magada ja süüa," lausus Kaur.

Tänulikud võimaluse eest

Ungaris Budapestis tööl olnud Kalev rääkis, et asus koduteele, kui tuli tööandjalt teade, et olukord on tõsine ja tuleb koju tulla. "Selgus, et pole võimalik saada lennupileteid ja piirid olid ka kinni. Tulime läbi Austria Saksamaale ja nüüd oleme siin."

Kalev otsustas võimalikult kiiresti koduteele asuda, sest praegu pole selge, kui kauaks võib muidu võõrasse riiki kinni jääda. "Esimene info oli, et kaks nädalat, aga siis tuli juba, et kuuks ajaks ja mõtlesime, et võib veelgi pikemaks minna see periood," lausus ta.

Kalev oli samuti tänulik, et Eesti valitsus leidis võimaluse, kuidas eestlased Euroopast ja ka mujalt maailmast koju saada. "Tuli küll natukene siit ja sealt sõita, piiripunktides läks ka aega, aga kõik üldiselt laabus," tõdes ta.

Ando, kes jõudis Saksamaale pikemalt puhkuselt Hispaanias, rääkis eile Delfile, et kui Poola piirid kinni pani, siis ei pääsenud nad autoga enam edasi. Õnneks selgus, et võimalus on tulla laevaga ja ta tellis kohe Tallinkist piletid ning tuli sadamasse.